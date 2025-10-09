США исключили из санкционного списка «связанную с РФ» турецкую компанию

США исключили из списка санкций турецкую судостроительную компанию Kuzey Star, которая ранее фигурировала в документах как «связанная с Россией». Это следует из уведомления, опубликованного на сайте Минфина США.

В уведомлении Минфина не указана причина, по которой компанию исключили из санкционного списка в рамках ограничительных мер против России.

В 2021 году компания Kuzey Star Shipyard заключила с подведомственной «Росатому» ФГУП «Атомфлот» контракт на строительство плавучего дока для атомных ледоколов. Кроме того, турецкая компания подавала заявку на строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7 за 7 млрд руб. для структуры «Росатома».