Сотрудниц нижегородского университета будут судить по обвинению в мошенничестве
В Нижнем Новгороде в суд передали уголовное дело в отношении замдиректора по финансовым вопросам и бухгалтера одного из университетов. По данным СКР, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Как выяснил «Ъ-Приволжье», речь идет о сотрудницах Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского.
По версии следствия, ообвиняемые вносили в документы о выплатах стимулирующего характера ложные сведения, завышая размер платежей. На основании этих документов сотрудникам начислялись увеличенные выплаты, часть которых злоумышленницы забирали себе. В общей сложности они похитили более 2,5 млн руб.
В время следствия материальный университету был возмещен в полном объеме.