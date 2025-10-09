Сотрудниц нижегородского университета будут судить по обвинению в мошенничестве

В Нижнем Новгороде в суд передали уголовное дело в отношении замдиректора по финансовым вопросам и бухгалтера одного из университетов. По данным СКР, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», речь идет о сотрудницах Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского.

По версии следствия, ообвиняемые вносили в документы о выплатах стимулирующего характера ложные сведения, завышая размер платежей. На основании этих документов сотрудникам начислялись увеличенные выплаты, часть которых злоумышленницы забирали себе. В общей сложности они похитили более 2,5 млн руб.

В время следствия материальный университету был возмещен в полном объеме.

Андрей Репин