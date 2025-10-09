Сделка на грани срыва

Торговая сделка США и ЕС оказалась под угрозой срыва. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на евродипломатов. По данным агентства, администрация Трампа в октябре направила в Брюссель новое предложение, где в том числе просит обсудить внутреннее законодательство ЕС. Например, правила в сфере цифровых технологий, требования к корпоративной отчетности и климатическое регулирование. Евродипломаты считают такие требования «максималистскими», регуляторную автономию они неоднократно называли красной чертой, напоминает Bloomberg. Новые условия США потенциально подрывают уже достигнутые договоренности. В конце июля Вашингтон и Брюссель согласовали пошлину в 15% для большинства европейских товаров. Стороны постепенно реализуют соглашение и готовятся к новым переговорам для обсуждения деталей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: Mark Schiefelbein / AP

Трамп считает себя сильной стороной и будет настаивать на новых уступках, говорит эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов: «Для Дональда Трампа характерно переплетение экономических и политических требований. Он всегда считал, что экономическое могущество Соединенных Штатов позволяет ему требовать и добиваться более выгодных политических условий от своих оппонентов и союзников.

Все требования, о которых сейчас идет речь, видимо, связаны с борьбой с монополиями и борьбой за экологические стандарты. Дональд Трамп хочет, чтобы американские компании не были подвержены этим ограничениям, он хочет эксклюзивных, привилегированных условий для американских компаний, потому политическое могущество США позволяет ему этого добиться. То есть когда нужно, он использует экономическую мощь для получения политических или экономических преференций. И здесь Дональд Трамп совершенно не делает различий между друзьями и врагами.

Для него международные отношения похожи на сделку и поэтому, безусловно, почувствовав слабость, он будет добиваться более выгодного для себя нового соотношения сил. Скидок в этом плане Трамп делать никому не станет».

Администрация Трампа подтвердила, что ставка в 15% уже действует для европейских автомобилей. Однако для стали и алюминия предусмотрен повышенный тариф в 50%. И по информации Bloomberg, в Брюсселе недовольны тем, что Белый дом постоянно расширяет список товаров производимых из этих металлов. В результате их тоже облагают более высоким налогом. Кроме того, Вашингтон готовит специальные тарифные условия для медицинского оборудования и технологий. Сниженную ставку в 15% США отказываются применять и к европейским винам.

При этом Трамп пока не озвучивает, на какие уступки готов пойти со своей стороны, отмечает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Андрей Гнидченко: «Применять понятие нормальности к тарифным сделкам Трампа сложно, даже после достижения соглашений они непостоянны. США уже как минимум один раз фактически обвели ЕС вокруг пальца, когда в августе сильно расширили список товаров, подпадающих под секторальные пошлины: товары из стали, алюминия и их производных. В частности, этот список пополнился широким спектром машиностроительной продукции, экспортируемой странами ЕС в США.

Теперь Трамп снова предлагает изменить условия сделки, при этом не озвучено, в чем будут заключаться уступки со стороны Америки. Зато сами США теперь хотят участвовать в корректировке некоторых законов ЕС. Речь идет в первую очередь о климатическом и цифровом регулировании. В первом случае США, по-видимому, желают добиться особых условий в рамках механизма пограничной корректировки выбросов углерода, которые вступят в силу в 2026 году и будет представлять собой углеродный налог на импортируемые в Евросоюз товары из тех стран, где выбросы вредных веществ выше, чем в ЕС.

Во втором случае Трамп недоволен законами о цифровых рынках и о цифровых услугах ЕС, которые призваны стимулировать конкуренцию в этих сферах и ограничивать возможности крупных технологических компаний.

Результаты нового витка переговоров сложно спрогнозировать, поскольку уступки со стороны США еще не озвучены, а базовая версия соглашения пока еще не утверждена в Европарламенте».

На этой неделе ЕС объявил, что тоже введет 50-процентную пошлину на импортную сталь. В Еврокомисии отметили, что не смогут продать сделку с США частному сектору без перспектив экономической стабильности.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова