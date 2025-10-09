США ввели новые санкции против граждан и юрлиц, связанных с Ираном

Соединенные Штаты ввели новые санкции, связанные с Ираном, следует из сообщения на сайте Министерства финансов США.

В список специально обозначенных граждан американского Управления по контролю за иностранными активами внесены физлица из Китая и Индии.

Рестрикции также ввели против юрлиц. Под санкции попали компании из Украины, ОАЭ, Сингапура, Ирана, Панамы и Маршалловых островов. Многие из них связаны с судоходством. В санкционном списке также оказались отдельные суда.