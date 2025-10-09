Путин: Гросси указал на готовность Ирана решать вопрос с ядерной программой

Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси (МАГАТЭ) по ядерной программе Ирана. По словам главы государства, иранские партнеры настроены на дипломатическое решение ситуации и сотрудничество с МАГАТЭ.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Если вы заметили, совсем недавно у нас в стране был генеральный директор МАГАТЭ. Мы с ним подробно говорили на эту тему. Он тоже указал на стремление иранской стороны к решению всех проблем. Есть еще технические вопросы, но все они при реализации достигнутых договоренностей будут играть на то, чтобы достичь окончательного урегулирования и по этой очень сложной региональной проблеме»,— сказал Владимир Путин на заседании второго саммита «Россия—Центральная Азия».

Рафаэль Гросси и Владимир Путин встретились 25 сентября на Мировой атомной неделе в Москве. Гендиректор МАГАТЭ тогда заявил, что Россия играет важную роль в вопросе иранской ядерной программы как партнер по Совместному всеобъемлющему плану действий.

После атаки Израиля и США по иранским ядерным объектам в июне Иран обвинил МАГАТЭ в невыполнении своих обязательств и временно прекратил сотрудничество с агентством. Инспекторы МАГАТЭ, в частности, контролировали исполнение Тегераном условий ДНЯО. Однако в августе стороны восстановили диалог, а в Иран вернулась первая группа экспертов агентства.

Лусине Баласян