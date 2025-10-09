Суд оштрафовал студента Илью Костякова, пошутившего про бабл-ти в блокадном Ленинграде

Бутырский районный суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. руб. студента РГСУ Илью Костякова, который снял юмористический ролик в TikTok. В нем молодой человек заявил, что «жители блокадного Ленинграда три года прожили без бабл-ти».

Ролик Ильи Костякова завирусился в TikTok летом 2025 года. В начале августа на него обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она попросила МВД проверить контент, который выкладывает молодой человек в соцсетях. В том же месяце господина Костякова задержали и арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Позднее столичное управление СКР сообщило о возбуждении в отношении молодого человека дела о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК). Какая мера пресечения была избрана — надзорный орган не сообщил.

Решение о штрафе в 500 тыс. руб. суд вынес по протоколу, составленному по ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП (пропаганда педофилии). С чем связано составление протокола — неизвестно.

Полина Мотызлевская