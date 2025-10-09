В МЧС рассказали о спасении пострадавших в рыбинском ДТП
Сотрудники МЧС спасли водителя и трех пассажиров легкового автомобиля, который оказался сильно поврежден после аварии в Рыбинске. Об этом сообщили в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
«Ъ-Ярославль» сообщал, что 9 октября в 8:45 на 74-м км автодороги Ярославль-Рыбинск столкнулись легковой автомобиль Kia и грузовик MAN. В аварии пострадали четверо — водитель и трое пассажиров легковушки.
«Огнеборцы МЧС России спасли водителя и 3 пассажиров легкового автомобиля, одного человека деблокировали. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель тягача с прицепом не пострадал»,— уточнили в областном ГУ МЧС.
На месте работали девять спасателей.