В МЧС рассказали о спасении пострадавших в рыбинском ДТП

Сотрудники МЧС спасли водителя и трех пассажиров легкового автомобиля, который оказался сильно поврежден после аварии в Рыбинске. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 9 октября в 8:45 на 74-м км автодороги Ярославль-Рыбинск столкнулись легковой автомобиль Kia и грузовик MAN. В аварии пострадали четверо — водитель и трое пассажиров легковушки.

«Огнеборцы МЧС России спасли водителя и 3 пассажиров легкового автомобиля, одного человека деблокировали. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель тягача с прицепом не пострадал»,— уточнили в областном ГУ МЧС.

На месте работали девять спасателей.

Алла Чижова