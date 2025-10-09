Таджикистан и Россия по итогам встречи Путина и Рахмона подписали 16 соглашений

Делегации Таджикистана и России подписали 16 новых соглашений о сотрудничестве по итогам встречи президентов двух стран Владимира Путина и Эмомали Рахмона в Душанбе, сообщили в пресс-службе лидера Таджикистана. В числе подписанных документов — совместная декларация лидеров, направленная на углубление стратегического партнерства и союзничества между Таджикистаном и Россией.

Среди подписанных документов — план действий на 2025–2030 годы по увеличению объемов двусторонней торговли, соглашение о правовом статусе органов внутренних дел и миграционных служб обеих стран, соглашение о сотрудничестве между нацгвардиями Таджикистана и России.

В сообщении пресс-службы также говорится о подписанном протоколе о внесении изменений в межправительственное соглашение от 17 апреля 2019 года об организованном наборе граждан Таджикистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ.

Встреча российского и таджикистанского министров прошла во время визита президента РФ Владимира Путина в Душанбе. Глава государства уже провел переговоры тет-а-тет с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Также состоялась встреча сторон в составе делегаций. После этого президенты выступили с заявлениями и подписали документы о сотрудничестве.

Анастасия Домбицкая