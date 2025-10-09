В Ульяновской области в ДТП с «Фольксвагеном» и «буханкой» погибли два человека

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП, в котором погибли два человека, сообщило в четверг УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, ДТП произошло в четверг, в 15:00 в Ульяновском районе Ульяновской области, на одиннадцатом километре автодороги Казань — Буинск — Ульяновск — Ишеевка — Ундоры — граница области. В результате столкновения двух автомобилей — «Фольксваген Поло» и «УАЗ СГР» («Буханка») — пострадали несколько человек, в том числе погибли женщина 55 года рождения (супруга водителя отечественного автомобиля), а также пассажирка автомобиля «Фольксваген Поло» 1980 года рождения.

Как сообщил «Ъ-Волга» источник, близкий к правоохранительным органам, по предварительной информации, водитель автомобиля «УАЗ», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю, движущемуся по главной трассе.

Оперативно-следственная группа устанавливает обстоятельства произошедшего. В свою очередь прокуратура Ульяновского района в связи с ДТП проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Андрей Васильев, Ульяновск