В Ярославской области катки откроют к середине декабря

В городах Ярославской области ледовые площадки откроют к середине декабря. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Фото: Правительство Ярославской области

Катки откроют в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Угличе, Пошехонье, Мышкине, Тутаеве, Пречистом, Туношне, Большом Селе, поселке Борисоглебский, Брейтове, Гаврилов-Яме, Данилове, Любиме, Некрасовском, Новом Некоузе, поселках Судоверфь Рыбинского округа и Кузнечиха Ярославского округа.

Для каждого катка подготовили визуализацию, которая отражает планируемое оформление, световое сопровождение, новогодние фигуры, пункты проката и заточки коньков, а также иные зоны. Накануне открытия площадок власти подготовят праздничные программы.

Обычно катки в главных городах региона работают до середины марта.