В Чувашии начали тестировать субсидии фермерам в цифровых рублях

В Чувашии запущен пилотный проект по выплате субсидий производителям молока в цифровых рублях. Об этом сообщили на форуме «Финополис-2025».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии тестируют субсидии фермерам в цифровых рублях

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министерство выделяет субсидии аграриям в цифровых рублях с заданными условиями использования. Информация передается на платформу для формирования алгоритма автоматических проверок. Если при переводе средств выявляется несоответствие требованиям, операция автоматически отклоняется.

По оценке главы Чувашии Олега Николаева, перевод выплат производителям молока в цифровую форму позволит республике сэкономить около 440 тыс. руб., а в масштабах страны — более 80 млн руб.

Проект реализуют ВТБ и Банк России.

Анар Зейналов