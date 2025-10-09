На Ставрополье мясокомбинат два года задерживал зарплату 117 сотрудникам

В Новоалександровском округе Ставропольского края работники одного из предприятий мясной промышленности остались без зарплаты на несколько месяцев, сообщает Государственная трудовая инспекция Ставропольского края.

За период с августа по декабрь 2023 года организация не выплачивала зарплату 117 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 5,8 млн рублей. Работники ждали свои законные выплаты в течение двух лет. Факт невыплат выявила Государственная трудовая инспекция Ставропольского края в ходе проверки.

После вмешательства контрольно-надзорных органов задолженность была полностью погашена. Сейчас сотрудники получили всю причитающуюся им сумму.

Станислав Маслаков