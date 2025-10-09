Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Рэпер Джиган (Денис Устименко) и блогер Оксана Самойлова разводятся, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось «РИА Новости». Иск о разводе подала госпожа Самойлова 6 октября. Дата его рассмотрения еще не назначена. В деле, как указывает агентство, есть квитанция об оплате госпошлины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Оксана Самойлова ирэпер Джиган

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Блогер Оксана Самойлова ирэпер Джиган

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Джиган и Оксана Самойлова познакомились в 2010 году, а в 2012-м сыграли свадьбу. У пары четверо детей, самому младшему из которых пять лет. В 2020 году СМИ писали, что пара находится на грани развода из-за наркотической зависимости рэпера. Тогда в сети обсуждался пост Оксаны Самойловой, в котором она говорила, что «не хочет просыпаться в этот мир».

Осенью 2025 года СМИ снова заговорили о кризисе в отношениях пары — журналисты обратили внимание на то, что госпожа Самойлова перестала публиковать совместные фото с мужем.

Полина Мотызлевская