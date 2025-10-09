Налоговая подала иск о банкротстве Митрошиной из-за долга в 211 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление налоговой инспекции номер 33 с требованием признать банкротом блогера-миллионника Александру Митрошину, сообщают «РИА Новости». В судебных материалах говорится, что размер требований налоговой составляет 211 млн руб. Заявление подано в суд 7 октября.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Блогер Александра Митрошина

Девушку задержали в марте в аэропорту Сочи. В материалах следствия говорилось, что блогер не выплатила налогов на 124 млн руб. Чтобы частично легализовать полученные средства, считает следствие, она купила недвижимость в Москве.

Александра Митрошина полностью признала вину. Она находится под домашним арестом с 8 марта 2025 года. Суд ограничил ее в пользовании интернетом и мобильной связью. Адвокат девушки говорил, что она погасила долг перед налоговой на сумму более 200 млн руб. и сотрудничает со следствием.