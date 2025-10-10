Внимание, «Мотор»

Две инстанции арбитражного суда отказали предпринимателю Виталию Миронову в иске к МТС. Истец, который в 2017 году с семьей переехал в Таиланд после продажи мэрии Уфы дома за 56 млн руб., просил суд обязать телеком-оператора вернуть ему номер телефона — 2 900-900. Ранее этот номер принадлежал call-центру закрытой в 2022 году службы заказа такси «Мотор сервис» господина Миронова. В суде предприниматель (зарегистрирован как ИП с 2006 года) настаивал, что лишился номера без своего согласия. Суды установили, что спорный телефонный номер никогда Виталию Миронову не принадлежал.

Предприниматель, бывший владелец некогда существовавшего уфимского такси «Мотор сервис» Виталий Миронов не смог отсудить права на телефонный номер, некогда принадлежавший таксопарку — 2 900-900. Господин Миронов в двух арбитражных инстанциях проиграл спор с республиканским филиалом телеком-оператора МТС, Натальей Ратовской и ООО «Бенефит». Предприниматель просил суд признать незаконной передачу спорного телефонного номера от госпожи Ратовской компании «Бенефит», а затем переоформить его на него.

Как следует из материалов дела, в 2001 году Виталий Миронов приобрел телефонный номер для call-центра такси «Мотор сервис», он был оформлен на ООО «СМИ-Линк г. Уфа», которым владел господин Миронов. В 2018 году номер был переоформлен на компанию «Бенефит».

О переоформлении номера, заявил Виталий Миронов в суде, он узнал в декабре 2022 года. Он направил претензию в МТС, потребовав переоформить номер на него. По его мнению, переход номера от «СМИ-Линк г. Уфа» к «Бенефит» был незаконным и нарушает его права.

Арбитражный суд Башкирии пришел к выводу, что истец не доказал покупку спорного номера. В октябре 2008 года он «был выделен в первоначальное пользование» «СМИ-Линк г. Уфа», отметил суд, в январе 2018 года решением гендиректора компании Анны Фаршатовой он перешел «Бенефиту», который в 2023 году передал его Наталье Ратовской.

В августе 2018 года Виталий Миронов решил ликвидировать «СМИ-Линк г. Уфа» и возложил обязанности ликвидатора компании на госпожу Фаршатову. Два года спустя «СМИ-Линк г. Уфа» перестал существовать.

В апелляционной инстанции Виталий Миронов настаивал, что МТС не имел права передавать номер телефона третьим лицам. Компания «Бенефит», по его мнению, являлось фиктивной. «В результате незаконных действий», заявил истец, им было принято решение «о полной остановке работы» такси «Мотор Сервис» в июне 2022 года.

В интервью порталу Ufa1 господин Миронов сообщал, что в 2017 году «передал бизнес своим друзьям» на фоне роста «Яндекс. Такси».

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил, что лично Виталий Миронов никогда не владел спорным телефонным номером. При этом он лично назначил Фаршатову генеральным директором «СМИ-Линк г. Уфа» и продлевал ее полномочия. Госпожа Фаршатова своим решением передала спорный номер телефона «Бенефиту», а после, по решению учредителя, ликвидировала компанию. «Истец самостоятельно принял решение о ликвидации общества, вопросов к договорам телефонной связи у истца не возникло, о передаче абонентского номера на момент ликвидации общества истец знал или должен был знать»,— подчеркнул суд.

Зачем Виталию Миронову понадобился спорный номер телефона вчера выяснить не удалось.

Из открытых источников известно, что несколько лет назад господин Миронов с семьей переехал жить в Таиланд. Там он сдавал в аренду яхты. Незадолго до отъезда, в 2017 году, бизнесмену удалось договориться с мэрией Уфы о компенсации за дом на въезде в микрорайон Затон. Участок земли под домом нужен был для строительства дорожной развязки, но продавать его за 19 млн руб., которые предлагала мэрия, господин Миронов отказался. Уже в ходе судебных заседаний стороны подписали мировое соглашение: Виталию Миронову выплатили 56 млн руб.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев полагает, что «выводы судов можно считать верными и соответствующими букве закона», так как Виталию Миронову не удалось доказать, что спорный номер принадлежал лично ему. Кроме того, истец пропустил срок исковой давности, обратил внимание эксперт.

«Относительно вопроса о мотивах столь настойчивого стремления Виталия Миронова вернуть контроль над телефонным номером, несмотря на годы, проведенные за границей, можно предположить, что такое рвение связано с коммерческой ценностью так называемых «золотых» или «красивых» номеров. Такой номер обладает высокой запоминаемостью благодаря повторяющейся комбинации цифр, что делает его чрезвычайно привлекательным для любого бизнеса, ориентированного на массового потребителя»,— пояснил Александр Терентьев.

Булат Баширов