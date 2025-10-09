В Арском районе Татарстана проведут ремонт дороги за 17,5 млн рублей

На переустройство дорожных плит на участке автомобильной дороги Арск — Большая Атня — Средние Верези в Арском районе Татарстана выделят 17,55 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо демонтировать и утилизировать существующие железобетонные плиты, затем устроить выравнивающий слой и уложить новое покрытие из дорожных плит. Работы должны быть завершены до 21 июля 2026 года.

Заказчиком выступает АО «Татавтодор». Компания занимается строительством, ремонтом и эксплуатацией крупнейших автодорог Татарстана.

Анна Кайдалова