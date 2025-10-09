Ozon запустит сервис автострахования до конца года

К концу 2025 года группа намеревается вывести на платформу Ozon (MOEX: OZON) Банка новые услуги страхования – КАСКО и ОСАГО. Продвижение услуг будет осуществляться через подразделение «Ozon Страхование». В приложении появится несколько ведущих страховых компаний на выбор клиента.

Источник «Интерфакса», знакомый с деталями анонсированного проекта, сообщил, что технологическим партнером по ОСАГО станет маркетплейс финансовых и страховых услуг «Сравни.ру».

Руководитель Ozon Fintech Ваэ Овасапян сообщил, что вскоре группа автоматизирует оформление ипотечного страхования. Пользователи смогут выбрать одно из нескольких предложений различных страховых компаний и получить кешбэк при оплате «Ozon картой».

В марте 2024 года Ozon объявил о новом направлении бизнеса. Группа планировала развиваться по модели White Label, которая предусматривает создание страховых продуктов на базе лицензий уже существующих страховых компаний. По словам господина Овасапяна, компания не планирует менять стратегию развития и приобретать собственную страховую лицензию.