Дуэт Rasa, «Бруклинская сказка» и зубастые панки

Концертная программа второй недели октября радует разнообразием, ижевчанам будут доступны как лирическая поэзия и народные мотивы, так и вирусные хиты и «зубастый» хардкор. Город посетят сразу несколько приезжих артистов с громким именем, включая звезд YouTube — дуэт Rasa. В кино доступны зарубежные блокбастеры, повествующие о дерзких грабителях и мире на грани краха, а ижевские театралы впервые в России представят гангстерскую пьесу Вуди Аллена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гангстерская комедия «О, Мадонна!»

Фото: Русский драмтеатр Удмуртии Гангстерская комедия «О, Мадонна!»

Фото: Русский драмтеатр Удмуртии

«Сказка ложь, да в ней намек»

Национальный театр Удмуртии обращается к русской классике — вечером в пятницу, 10 октября, здесь покажут драму в двух действиях «Отцы и дети» (12+) по бессмертному произведению Ивана Тургенева. История о поиске смысла жизни и вечном выборе между новым и старым, романтическим и критическим взглядом на окружающий мир заиграет новыми красками в исполнении народных артистов республики. Начало спектакля в 16:00, билеты доступны от 800 руб. (действует «Пушкинская карта»).

Театр оперы и балета приглашает днем 11 октября послушать сказки народов мира в исполнении народного артиста Удмуртии Алексея Городилова. Зрителям представят авторский проект «Алешкины сказки. Язык разный культура одна» (6+). Организаторы презентуют программу как «новое пространство, в котором граница сцены и зала будет почти неразличима». Начало мероприятия в 14:00, стоимость билета — 300 руб.

Русский драматический театр вечером в субботу, 11 октября, представит гангстерскую комедию в двух действиях «О, Мадонна!» (16+) по пьесе Вуди Аллена «Бруклинская сказка». Это первая постановка спектакля в России, организаторы презентуют ее как яркий коктейль, где замешаны «Нью-Йорк, эпоха джаза, гангстеры, красавицы... И великая сила искусства!». Начало спектакля в 18:30, билеты доступны от 880 руб. (действует «Пушкинская карта»).

В воскресенье, 12 октября, Театр оперы и балета покажет оперу Петра Чайковского в трех действиях по одноименному роману Александра Пушкина «Евгений Онегин» (12+). «Страсть и тоска, тоска и страсть — вот что мне хотелось выразить в этой музыке. Я писал ее с наслаждением, с радостью с восторгом… и очень искренне…»,— так представлял свое произведение композитор. Начало трехчасовой оперы намечено на 18:00, билеты доступны от 500 руб. (действует «Пушкинская карта»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы Cyanide Grenade

Фото: «Спираль. Блог музыкального маньяка», вк. Выступление группы Cyanide Grenade

Фото: «Спираль. Блог музыкального маньяка», вк.

Сцена откроет сердца

В ДК «Аксион» вечером в пятницу, 10 октября, выступит дуэт Rasa (12+). Как следует из описания на сайте билетного оператора, вирусные клипы музыкантов на YouTube собрали уже более 1,8 млрд просмотров. Главным хитом группы стала песня «Пчеловод», которая занимает третье место по количеству просмотров в России — более 618 млн. Концерт начнется в 19:00, билеты доступны от 2,5 тыс. руб.

Альтернативой может стать поэтическая программа «Ты море, мама» (0+) от Господина Литвиновича (сценический псевдоним Сергея Пароходова). 10 октября он выступит на сцене Дома дружбы народов. «Приготовьтесь открывать сердца, наполнять их любовью и теплом, которые вы обязательно унесете с собой, чтобы подарить близким людям»,— обещает билетный оператор. Выступление поэта начнется в 19:00, билеты доступны от 1,9 тыс. руб.

Barrock приглашает к себе в субботу, 11 октября, всех металхэдов, панков, хардкорщиков и прочих ценителей быстрой и тяжелой музыки на Bite our Metal Ass (18+, примерный перевод — «Укуси нашу металлическую задницу»). В рамках концерта выступят сразу четыре группы: треш-метал из Екатеринбурга Cyanide Grenade с презентацией нового альбома и три ижевских коллектива Arcaneblaze, Forty Muskets и Street Spirit. Начало программы в 18:00, билеты доступны от 800 руб. в предпродаже.

Тех, кому по душе более инди-мотивы, Barrock ждет в воскресенье, 12 октября, на концерт уральской группы «Перемотка» (0+). Коллектив работает в жанре пост-панк с элементами нью-вэйва. Музыканты, отмечающие десятилетие творческого пути, презентуют новый альбом «Зеленый луч». Слушателям обещают атмосферу летнего солнца и полевых цветов. Концерт начнется в 19:00, билеты доступны от 1,8 тыс. руб. (в зависимости от выбранного билетного оператора).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление ансамбля танца «Марий Эл»

Фото: Государственный ансамбль танца «Марий Эл», вк Выступление ансамбля танца «Марий Эл»

Фото: Государственный ансамбль танца «Марий Эл», вк

В ритме малых народов

Республиканский дом народного творчества (РДНТ) Удмуртии приглашает присоединиться вечером пятницы, 10 октября, к празднику марийской культуры. На сцене площадки выступят Государственный ансамбль танца «Марий Эл» и Государственный оркестр народных инструментов «Марий кундем» имени Станислава Элембаева с концертной программой «Край любви моей» (0+). Организаторы обещают аутентичные народные мелодии, яркие танцы и знакомство с мудростью древних традиций. Начало концерта в 18:30, билеты доступны от 400 руб. (действует «Пушкинская карта»).

Ижевская «Арт-резиденция» также познакомит посетителей с культурой малых народов. Вечером в пятницу, 10 октября, здесь пройдет круглый стол «Удмуртские мифы» (16+). На встрече планируется обсудить мифы, рассказывающие о происхождении мира и человека, богах и духах, а также природных явлениях. Встреча запланирована на 18:00, вход свободный.

Утром в субботу, 11 октября, на базе РДНТ пройдет финал республиканского конкурса «Поет село родное» (0+). Мероприятие приурочено к 105-летию государственности Удмуртии. На одной сцене соберутся более 30 участников из Ижевска и районов республики. Конкурс проводится по четырем номинациям: хоровые коллективы, народная песня, фольклорные ансамбли и современная этническая музыка. Начало концерта в 10:00, вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Мир в огне»

Фото: afterburn.movie Кадр из фильма «Мир в огне»

Фото: afterburn.movie

Грабежи и крах мира

Ижевские кинотеатры продолжают показ экранизации первого романа мастера ужасов Стивена Кинга «Долгая прогулка» (18+). Антиутопический триллер повествует о состязании на выживание, 50 участникам которого предстоит идти не останавливаясь (со скоростью не менее 5 км/ч) пока в живых не останется только один. Режиссером проекта выступил Френсис Лоуренс, известный по фильмам «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (18+) и «Константин: Повелитель тьмы» (18+). Рейтинг Кинопоиска — 6.8, билеты — от 350 руб.

Не менее жестокую вселенную зрителям представят в картине «Мир в огне» (18+). По сюжету американского блокбастера мощная солнечная вспышка уничтожила восточное полушарие Земли, и на фоне всеобщего хаоса охотник за сокровищами готовится к дерзкому ограблению — он собирается похитить картину «Мона Лиза» и может быть, между делом, спасти этот мир от окончательной гибели. Рейтинг Кинопоиска — 5.1, билеты доступны от 300 руб. на дневные сеансы.

Еще одна история о криминальном обогащении, на этот раз романтическая, представлена в американской картине «Грабитель с крыши» (16+). По сюжету преступник находит убежище в магазине игрушек, где влюбляется в продавщицу и события начинают развиваться «непредсказуемым образом». Рейтинг Кинопоиска отсутствует, билеты доступны от 300 руб. на вечерние сеансы.

Дмитрий Горбунов