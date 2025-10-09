Желавшего купить автомобиль за рубежом ярославца обманули мошенники

Житель Ленинского района Ярославля потерял более 1,2 млн рублей, пытаясь купить автомобиль Toyota из-за границы через интернет. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Мужчина 1982 года рождения сообщил полиции, что нашел объявление о продаже автомобиля. После этого с ним связался человек, назвавший себя менеджером, и прислал договор с реквизитами для оплаты.

Доверившись документу, мужчина перевел деньги. Позже другой, представившийся менеджером, неизвестный сообщил о дополнительной оплате, и заявитель вновь отправил средства. Через некоторое время у потерпевшего потребовали деньги за утилизационный сбор, но запрашиваемая сумма показалась заявителю подозрительной.

Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. Ущерб составил более 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Антон Голицын