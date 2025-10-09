В Невинномысске запустили производство азотно-калийных удобрений

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о запуске нового производства азотно-калийных удобрений в Невинномысске. Проект реализован компанией ООО «ЕвроХим Северный Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Мощность нового производства составит около 70 тысяч тонн удобрений в год, в основном это востребованное в сельском хозяйстве удобрение с высоким содержанием азота и калия, которое особенно популярно в тепличных комплексах и системах капельного полива. Помимо этого, на производстве будет выпускаться около 35 тысяч тонн хлорида аммония — удобрения для нейтральных и щелочных почв. Производство работает круглосуточно, что обеспечивает стабильный выпуск продукции.

Инвестиции в проект превысили 7 миллиардов рублей. Новый завод расширяет ассортимент выпускаемой на площадке продукции и позволит удовлетворить внутренний спрос, повысить продовольственную безопасность региона и открыть экспортные возможности, в том числе в страны Азии, Латинской Америки и Бразилию. На предприятии создано около 100 новых рабочих мест.

Станислав Маслаков