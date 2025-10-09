Горьковская железная дорога сократила контейнерные перевозки внутри России

В январе-сентябре 2025 года Горьковская железная дорога (ГЖД) за девять месяцев 2025 года перевезла почти 139 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). По данным пресс-службы, это на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В том числе на экспорт перевезли 74,7 тыс. ДФЭ (+20,9%), Во внутреннем сообщении в январе-сентябре было перевезено 64,1 тыс. контейнеров. Это на 10,4% по сравнению с АППГ. В тоже время перевозка на экспорт выросла на 20,9% до 74,7 тыс. ДФЭ.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 14,1% и составило 90,9 тыс. Всего перевезено около 1,5 млн т грузов. В частности, перевозка леса выросла на 23,6%, химикатов и соды — на 30,3%, бумаги — на 8,8%.

Андрей Репин