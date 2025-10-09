Путин: товарооборот между РФ и Центральной Азией превысил $45 млрд

Российский товарооборот с «пятеркой» центральноазиатских стран превысил $45 млрд по итогам 2024 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Но хочу обратить ваше внимание, а я всегда в таких случаях привожу этот пример: завтра примет участие в нашей работе по линии СНГ Александр Григорьевич Лукашенко (президент Белоруссии.— «Ъ»), вот с Белоруссией у нас товарооборот свыше 50 млрд долларов»,— заявил Владимир Путин на саммите Россия — Центральная Азия (цитата по ТАСС).

Россия твердо настроена на укрепление стратегического партнерства и союзничества со странами Центральной Азии, отметил Владимир Путин. Кроме того, РФ стремится укрепить с азиатскими странами взаимовыгодные политические, экономические и гуманитарные связи. Президент России добавил, что на этих направлениях уже удалось добиться хороших результатов.