Бастрыкин хочет знать, почему под Ярославлем не ремонтируют разрушающийся мост

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления провести проверку по информации о ненадлежащем состоянии моста через реку Ильд в Некоузском округе Ярославской области. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Народный фронт Фото: Народный фронт

Ранее областное отделение «Народного фронта» сообщило, что на мосту у деревни Гнетнево образовались большие трещины, в которые может провалиться нога взрослого человека. По мосту ходят местные жители и ездит молоковоз предприятия.

Как уточнили в отделении, переправа была построена хозяйственным способом более 15 лет назад, позже район взял ее себе на баланс. Однако мост сейчас разрушается, что, по мнению СК, является нарушением прав жителей на качественную транспортную инфраструктуру.

«Обращения местных жителей в компетентные органы результатов не принесли, мер к обследованию сооружения и проведению ремонта не принимается»,— говорится в сообщении центра.

Но, как сообщили в «Народном фронте», контракт на обследование моста уже заключен. Теперь в подробностях ситуации будут разбираться следователи.