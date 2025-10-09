Доходы бюджета Татарстана к 2028 году вырастут на 70 млрд рублей

Планируется, что к 2028 году доходы бюджета Татарстана достигнут 568,5 млрд руб. Эта сумма на 70 млрд руб. превышает прогнозируемый доход в 498 млрд руб. в 2026 году. Соответствующий проект закона «О бюджете Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» опубликовал Государственный Совет Татарстана. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В 2027 году доходы бюджета прогнозируются на уровне 531,9 млрд руб., а расходы составят 548,9 млрд руб., что приведет к дефициту в 17 млрд руб. На 2028 год ожидаемые расходы достигнут 587,2 млрд руб., превысив доходы на 18,7 млрд руб.

Ранее пресс-служба Госсовета Татарстана сообщала, что дефицит бюджета на 2026 год составит 14 млрд руб.

Анна Кайдалова