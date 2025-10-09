Музеи собирают пошлины

Книгоиздатели не могут выпускать сборники о русском искусстве из-за слишком высокой платы за изображение экспонатов. Предложение отменить пошлину и регламентировать отношения с музеями в Госдуму направили профильные ассоциации. Согласно закону, для использования изображений предметов искусства необходимо одобрение их владельцев, в том числе различных галерей. В результате для выпуска одной книги могут потребоваться десятки согласований, а музеи зачастую требуют плату за предоставление фотографий. Причем размер пошлины может меняться из раза в раз.

Издательства просто не могут удовлетворить запрос аудитории, отмечает директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова: «По сути, мы не можем издавать книги о русском искусстве в том объеме, в котором есть на них запрос. Намного проще издавать книги о зарубежном искусстве, потому что ведущие музеи мира безвозмездно предоставляют репродукции, изображения в хорошем качестве. Например, над книгой "Русский бал" работа идет уже более двух лет. Ту часть экспонатов, которые находятся за рубежом, собрать несложно.

Общемировая практика ориентирована на продвижение культуры по всему миру. У нас немножко другой фокус: музеи должны быть окупаемыми.

Дело в том, что работать издателям практически невозможно. Помимо этих затрат, для производства альбомов по искусству нужна дорогая бумага, дорогие полиграфические услуги, то есть на полке для читателя эта книга будет очень дорогой и невостребованной. Какие-то изображения просто невозможно получить, очень сложно дождаться ответа от музеев, а иногда их запрос трудновыполним. Некоторые организации требуют процент от тиража, а прежде чем согласовать, просят показать всю верстку. Есть пример книги, по которой пришлось заключить 170 договоров. Конечно, хотелось бы, чтобы доступ у граждан к национальному искусству был через единый каталог или какое-то решение в цифровом контексте».

По данным СМИ, иногда размер выплат за использование изображений предметов искусства в одной книге превышают 600 тыс. руб. Помимо полной отмены пошлин, книгоиздатели также предлагают вариант создания четкого регламента для получения согласия от музеев. Последний вариант более справедливый, считает руководитель практики сопровождения IP и IT-сделок компании Semenov & Pevzner Ирина Остапчук: «Гражданский кодекс предусматривает, что по истечении определенного срока произведение переходит в общественное достояние. Обычно это вся жизнь автора плюс 70 лет после его смерти. Исходя из этой нормы, казалось бы, что какие-то классические произведения уже могут использоваться свободно.

Но также есть другой закон: в Музейном фонде указано, что для производства сувениров, печатной продукции с экспонатами музей нужно получить разрешение дирекции музея. При этом в законе не закреплены какие-то конкретные тарифы, которые можно попросить за такое использование, поэтому музеи все устанавливают сами. Это давний юридический спор между теми, кто считает, что для произведений общественного достояния не должно быть никакого дополнительного права у музеев, и самими музеями, которые говорят, что хранение этих экспонатов, создание качественного изображения — это тоже затраты, и музею должно причитаться вознаграждение.

Я думаю, нужен какой-то баланс, потому что не все музеи могут окупаться за счет посетителей, но хранение этих объектов — это все равно важная функция, и какую-то плату за это получать, думаю, справедливо. Но, возможно, действительно должны быть какие-то нормы, которые предусматривают размер этой оплаты».

По данным издательства «Эксмо-АСТ», за 2023 год спрос на книги о России в категориях от художественной до познавательной литературы вырос вдвое. А число выпущенных изданий по этой теме увеличилось на 40%.

Ульяна Горелова