Два угнанных в Ставрополье «Лада Гранта» нашли и вернули из Южной Осетии

Две угнанные в Ставропольском крае машины нашли в Южной Осетии и вернули собственникам, сообщает пресс-служба МВД республики.

Автомобили марки «Лада Гранта» сотрудники республиканской милиции обнаружили после длительных оперативно-розыскных мероприятий. По данным МВД Южной Осетии, авто несколько раз меняли владельцев на территории республики, что осложняло их розыск и установление законных собственников.

Задержанные машины отправили на экспертизу в совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел Южной Осетии и России. Там специалисты восстановили VIN-коды транспортных средств и подтвердили принадлежность авто законным владельцам.

Станислав Маслаков