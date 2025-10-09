Суд ЮАР взялся за исполнение

Верховный суд ЮАР исполнит решение России по иску против Google, с компании хотят взыскать 10 млрд руб. Это первый случай, когда за рубежом согласились с требованиями истца в этом деле. Власти Южно-Африканской Республики арестуют все активы Google, которые находятся в юрисдикции страны. Ранее на компанию подал в суд управляющий российской «дочки» Валерий Таляровский. Он потребовал материнскую фирму вернуть дивиденды и налоги с них. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск в 2024 году. Как пишут «Ведомости», для исполнения решения Таляровский обратился в десятки иностранных судов.

Партнер юридической компании Novator Legal Group Илья Сорокин считает, что это может стать прецедентом для других государств. Однако если за рубежом и согласятся взыскать требуемую сумму, только в ЮАР это сделать не получится: «Стандарты приведения иностранных решений схожи даже в разных правовых системах. Оценивается ряд вопросов: было ли лицо должным образом извещено, имело ли право какую-то позицию представить свои аргументы и так далее.

Наверное, на каком-то психологическом уровне, это будет являться прецедентом, но по факту в любом случае станет отдельным самостоятельным процессом. Суды будут оценивать все критерии по новой. Вопрос в том, что в каждом конкретном случае судебные приставы или какие-то аналогичные органы в той или иной стране должны учитывать, в каких лимитах решение уже исполнено к тому моменту. Если, условно говоря, в ЮАР оно будет исполнено полностью, что, конечно, вряд ли, с учетом сумм, в каких-то других юрисдикциях уже соответственно, пристав исполнять его обязан не будет».

По версии арбитражного суда, Google получил дивиденды от российской «дочки» накануне ее банкротства в 2023-м и таким образом пытался вывести из страны имеющиеся активы. В итоге сделку в 9,5 млрд руб. и выплату налога в 500 млн руб. суд признал недействительными. Не все страны будут готовы последовать за решением ЮАР, говорит председатель московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев. Сам Google будет пытаться создать альтернативный кейс, считает собеседник “Ъ FM”: «Сомневаюсь, что в Германии, Швейцарии или Великобритании данное решение в отношении Google будут исполнять в принудительном порядке.

Сам прецедент для Google — безусловно неприятная пощечина. Полагаю, что они сейчас сделают все возможное, чтобы защитить свои интересы или попытаться обжаловать, если это возможно, либо добиться запрета его исполнения в других странах. Есть такая процедура — запрет на исполнение. Дальше — рассмотрение решения, допустим, в Великобритании, либо неисполнения данного суда Великобританией, как вариант. Соответственно, Google будет делать все возможное, чтобы такие случаи были. И получается, что, с одной стороны, выносят решение, что нужно отдавать, а Верховный суд выносит решение, запрещающий его исполнять».

Материнская Google пыталась обжаловать решение московского суда. В 2024-м она подавала две апелляции, а в январе 2025-го суд отклонил кассационную жалобу.

