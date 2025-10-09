Александр Ведяхин: начать регулирование криптовалют в России можно с введения экспериментального правового режима

В 2025 году в России появились первые производные инструменты, доходность которых привязана к криптовалютам. Уже в перспективе следующего года Банк России в кооперации с Министерством финансов планирует и легализовать прямую куплю/продажу таких активов и четко прописать условия их оборота. Будущее подобных инструментов, их риски и условия инвестирования в них представители рынка и регулятора обсудили на сессии «Криптовалюты как объект инвестиций: первые результаты и будущее на российском рынке» форума инновационных финансовых технологий «Финополис». В дискуссии принял участие первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Как отметил Александр Ведяхин, Сбер приветствует стремление регулятора вывести обращение криптоактивов из серой зоны. Уже сейчас от 7 до 20 млн россиян, по разным оценкам, владеют криптовалютой. В связи с этим очевидно, что криптовалюты должны быть легально доступны людям.

«Регулирование оборота криптовалют в России крайне необходимо. И очень здорово, что Минфин и Центробанк вместе говорят об этом. Есть общее понимание, что действовать нужно быстро. Можно использовать экспериментальный правовой режим по криптовалюте — понятный инструмент. Сбер с удовольствием это поддержит. И тогда начнется хорошее движение вперед»,— отметил господин Ведяхин

Александр Ведяхин рассказал, что сейчас, в силу отсутствия криптовалют в правовом поле РФ, россияне для приобретения таких активов пользуются зарубежными площадками в Кыргызстане, Беларуси, Армении, Казахстане и других странах. Россия проигрывает в конкуренции за эти деньги. Поэтому Сбер выступает за то, чтобы начать регулировать эту сферу, и уже имеет первый опыт операций с производными криптоактивов.

«Как и Московская биржа, мы предложили ETF на биткоин и эфир и на смесь биткоина и эфира. У нас шесть таких инструментов, в которые инвесторы уже вложили 1,3 млрд руб. Если считать по объему средств, 80% — это суперквалы, а 20% — обычные квалы. По числу инвесторов пропорция обратная. Всего квалифицированных инвесторов в Сбере — 75 тыс., а суперквалов — 11 тыс.»,— добавил он.

Ключевой вопрос «на кого будет распространяться регулирование?», подчеркнул Александр Ведяхин. Если разрешить такие операции только суперквалифицированным инвесторам, этого будет недостаточно, потому что тогда абсолютное большинство россиян, уже владеющих криптовалютой, останутся за пределами этого регулирования.

«Предлагаю начать регулирование с квалифицированных инвесторов. Так мы поймем, в чем плюсы и минусы существующих инструментов, как работает российский рынок, и после этого расширим законодательство»,— заключил господин Ведяхин.