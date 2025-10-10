Экс-директор краевого Центра развития туризма покинул последний пост в ведомстве

Бывший директор Центра развития туризма Прикамья Константин Тиминский покинул краевое минтуризма. Как сообщил «Ъ-Прикамье» сам господин Тиминский, причина — в желании больше времени уделять личным проектам. Константин Тиминский руководил ГБУ ПК «Центр развития туризма» с июня 2020 года, с 2024-го стал замруководителя. Затем был назначен советником директора. Сейчас обязанности руководителя учреждения исполняет Марта Анисимова.

По словам господина Тиминского, сейчас он сосредоточит силы на развитии ООО «Медвежий тракт», в рамках которого будут организовываться туры из Перми по городам Золотого кольца и в Карелию. Также запланированы поездки в Беларусь — первый автобус отправится в республику уже на будущей неделе. «Планируем организовывать маршрут каждую неделю», — отметил он.

Год назад «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Медвежий тракт» было создано бывшим директором Центра развития туризма Пермского края Константином Тиминским для организации экскурсионных туров из Перми по Золотому кольцу и регионам, ранее не представленным в программах пермских туроператоров. Компания также планирует заняться развитием придорожного сервиса на маршруте трассы Р-243, по которой будут организованы автобусные туры.