Банк Уралсиб и Сравни подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых финансовых услуг

Банк Уралсиб и финансовый маркетплейс Сравни заключили Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых финансовых услуг. Документ был подписан в рамках 10-го юбилейного форума «Финополис 2025», свои подписи под ним поставили заместитель председателя правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Станислав Тывес и генеральный директор Сравни Александр Крайник.

Участники соглашения намерены совместно развивать рынок финансовых услуг с акцентом на передовых цифровых решениях и развитии инноваций. Основной фокус партнерства будет направлен на разработку и внедрение современных технологий, призванных упростить и ускорить процесс получения банковских продуктов для клиентов. А ключевой инициативой в рамках соглашения станет запуск на финансовом маркетплейсе Сравни полностью бесшовного и автоматизированного процесса оформления кредитных карт Банка Уралсиб. Это позволит пользователям маркетплейса получить карту быстро, удобно и в привычной цифровой среде.

«Сегодня мы стремимся активно развивать те возможности и партнерства, которые помогают формировать единое эффективное цифровое пространство для взаимодействия с клиентами на привычных для них площадках, выстраивать удобный клиентский путь, а также наращивать продажи наших банковских продуктов – в данном случае в сотрудничестве с одним из крупнейших финансовых маркетплейсов страны», – отметил заместитель председателя правления Банка Уралсиб Станислав Тывес.

«Подписанное соглашение подтверждает наш статус как стратегических партнеров, объединяющих усилия для трансформации финансовых услуг и активного продвижения инноваций на рынке. Совместными усилиями мы не только внедряем технологические новшества, такие как бесшовное оформление продуктов, но и создаем новую цифровую среду, где во главу угла ставится комфорт и удовлетворенность конечного потребителя. Это важный шаг в развитии цифровизации финансовой отрасли в целом», – подчеркнул Александр Крайник.

Справка: Сравни – лидирующий финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 23 млн пользователей. Сравни входит в топ-5 крупнейших российских финтех-компаний по версии исследовательского агентства Smart Ranking, а также в топ-30 самых дорогих интернет-компаний России по версии журнала Forbes. По данным исследовательской компании Ipsos Comcon, Сравни является лидером по подбору и оформлению займов среди площадок, предоставляющих такую опцию. Сравни — №1 по онлайн-продажам полисов ОСАГО (каждый десятый электронный полис в стране приобретается через Сравни).

Справка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 октября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1359 банкоматов.

