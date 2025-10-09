Александр Ведяхин: криптовалюты популярны у россиян

Россия занимает третье место в мире по майнингу биткоина. По разным оценкам, объем криптовалют на криптокошельках россиян превышает $10 млрд. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в «Сириусе».

«Криптовалюты популярны у россиян. По нашим подсчетам, оценка рыночных цифр подтверждает интерес к инвестициям в криптовалюты — суммарный объем цифровых активов у населения и компаний можно оценить не менее $40 млрд. Если смотреть мировые обороты, то они уже составляют триллионы долларов в месяц. Считаю, что участники рынка готовы активно заходить на этот рынок. Видим мы и спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешенные ранее в этом году Центральным банком»,— сказал Ведяхин.

Александр Ведяхин отметил, что потенциальный круг инвесторов в криптовалюты может быть достаточно широк.

«Это не значит, что это правильно — одномоментно делать криптовалюты доступными всем категориям инвесторов.Важно обеспечить последовательную интеграцию — от наиболее квалифицированных инвесторов с последующим расширением доступа, — так как сейчас криптовалюты дают возможность диверсификации портфеля по риску и доходности и интересны многим профессионалам рынка, компаниям и банкам. Именно поэтому мы стараемся подбирать и выпускать различные решения под потребности клиентов даже внутри категории особо квалифицированных инвесторов и будем расширять наше предложение вместе с интересом клиентов и развитием законодательства»,— добавил он.