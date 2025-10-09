В Кукморском районе Татарстана у сельхозкомпании изъяли 25,5 тыс. кв. м земли

В Кукморском районе Татарстана у сельхозпредприятия «Асанбаш-Агро» изъяли 25,5 тыс. кв. м земельного участка для государственных нужд. Соответствующее постановление опубликовал Кабинет Министров Республики Татарстан.

Согласно документу, земли направят на реконструкцию автодороги регионального значения «Люга — Старая Юмья — Верхний Кумор». Помимо компании, участок площадью около 1 тыс. кв. м изъяли у Евгения Германова, владевшего им на праве пожизненного наследуемого владения.

«Асанбаш-Агро» — компания, занимающаяся разведением крупного рогатого скота, производством молока, а также выращиванием зерновых культур.

Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана поручено провести оценку компенсации и заключить соглашения с обладателями участков.

Анна Кайдалова