AFP: лауреата Нобелевской премии мира выбрали до соглашения по Газе

Нобелевский комитет 7 октября провел последнее заседание и выбрал лауреата премии мира 2025 года. Об этом рассказал AFP представитель Нобелевского института в Осло Эрик Осхайм.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не раскрываем, когда Нобелевский комитет принимает решение»,— уточнил собеседник агентства.

В статье AFP подчеркивается, что в этом случае решение о будущем лауреате Нобелевской премии мира было принято еще до перспектив урегулирования между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа. Господин Осхайм заверил, что, несмотря на ухудшение геополитической ситуации, лауреат этого года все же будет объявлен.

Одним из потенциальных лауреатов Нобелевской премии мира ранее называли президента США Дональда Трампа. В частности, испанская газета El Pais со ссылкой на источники писала, что господина Трампа внесли в список кандидатов на премию в этой категории. Всего на рассмотрение в этом году поступило 338 номинаций, из них — 244 физических лица и 94 организации.

План Дональда Трампа по урегулированию в Газе стал известен еще в конце сентября. Он включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня на территории анклава при условии возвращения заложников «Хамаса» в течение 72 часов. При этом сначала стороны должны подписать сделку. В 17:00 мск сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху соберет правительство и кабинет безопасности для окончательного одобрения деталей соглашения.