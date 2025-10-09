Прокуратура помогла получить выплаты полумиллиону ветеранов СВО

Прокуроры помогли почти 500 тыс. участникам военных действий на Украине и их родным добиться выплат за службу, которые предусмотрены законом. Общая сумма выплат, которые бойцы и их семьи рисковали не получить, составила 14 млрд руб. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан на коллегии надзорного ведомства.

«Повсеместно реагировали на нарушения в деятельности судебных приставов при ведении исполнительных производств в отношении участников спецоперации, корректировали работу уполномоченных органов по патронажу членов их семей»,— заявил господин Гуцан (цитата по ТАСС).

Он рассказал, что прокуроры инициировали принятие и актуализацию более 3 тыс. региональных и местных правовых актов, устанавливающих дополнительные виды поддержки и направленных на их «равное и справедливое предоставление». При этом генпрокурор сказал, что в России до сих пор остаются «проблемные вопросы». Он указал на то, что ветеранам требуется социализация, реабилитация и трудоустройство по возвращении из зоны боевых действий. Он потребовал от подчиненных максимальной вовлеченности в этой области.