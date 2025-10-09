В Махачкалу доставят мощи патриарха Тихона

В Махачкалу в пятницу, 10 октября, привезут мощи патриарха Московского и всея России Тихона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь, иерей Василий Ковальчук.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Уточняется, что столица Дагестана станет дополнительной точкой в маршруте принесения святыни. В 2025 году отмечается 100-летие со дня кончины патриарха Московского и всея России Тихона (Василий Белавин, 1865-1925), прославленного в лике святых. Программа принесения святыни охватывает 90 крупных городов в обеих странах, которое началось 6 апреля 2025 в Москве, где покоятся мощи. Завершение принесения было запланировано на 9 октября – в день празднования прославления святителя Тихона в лике святых в 1989 году.

Константин Соловьев