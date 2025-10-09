Банк «Центр-инвест» на Финополисе 2025

Банк «Центр-инвест» принимает участие в главном финтехсобытии страны — юбилейном форуме Финополис и представляет ИТ технологии Ростовской области для технологического суверенитета страны.

Стенд банка отражает содержание юбилейного Финополиса — создание будущего, которое становится реальностью — и оформлен мозаикой по технологии ростовских подземных переходов и московского метро. Мозаика сгенерирована нейросетью банка «Центр-инвест» и иллюстрирует внедрение передовых технологий молодыми стартапами.

В этом году на стенде банка «Центр-инвест» пройдет презентация финтехпроектов студентов вузов юга России, результатов пилотирования цифрового рубля на Дону, ИИ-платформы социально ответственного банкинга.

Мероприятие пройдет с 8 по 10 октября на федеральной территории «Сириус». В форуме примут участие руководство Банка России, представители профильных министерств и ведомств, ведущих финансовых и цифровых финтех-компаний, а также лидеры мнений в сфере технологий. Они обсудят тренды и векторы развития финансовых технологий в разных сегментах финансового рынка.

Финополис — ведущая площадка для дискуссий и инноваций в области финансовых технологий. Банк «Центр-инвест» традиционно выступает партнером форума, а команды под менторством экспертов банка регулярно становятся победителями кейс-чемпионатов молодежной программы Финополиса.

