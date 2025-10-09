«Портной Уорт полностью изменил правила игры»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как менялся статус массового пошива одежды.

В середине XIX века парижский портной английского происхождения Чарльз Фредерик Уорт представил первую в мире коллекцию готового платья. До этого массовый пошив считался уделом плебеев. В Париже первые пошивочные цеха обустраивали старьевщики, предлагавшие свой товар рабочим и матросам.

В США готовые платья скупали по дешевке плантаторы, не желая тратить лишнее на одежду для рабов. Уорт полностью изменил правила игры. Он создавал дорогие коллекции готового платья для высшего света. Клиенткам оставалось лишь выбрать цвет и подогнать фасон по фигуре. Статус готового платья изменился в считанные месяцы.

Вещи из коллекции Уорта носили жена Наполеона III императрица Евгения и королева Виктория, актриса Сара Бернар и певица Нелли Мельба. Так один британский кутюрье подарил миру и высокую моду, и массовый пошив. Талантливый человек талантлив для всех.

Павел Шинский