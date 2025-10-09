С громким паром!

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как спа-центры и банные комплексы внедряют в процесс парения виртуальных ассистентов.

Умные голосовые помощники уверенно освоились в быту и начали расширять границы. Во многом благодаря бизнесу, который интегрирует знакомую пользователям форму взаимодействия в новые сферы. Например, по данным Prophecy Market Insights, голосовые технологии в здравоохранении до 2034 года будут расти со средним темпом 20,5%: к обозначенному сроку рынок достигнет отметки в $30,5 млрд. Семь из десяти медицинских спа-центров уже используют голосовых агентов для записи клиентов и консультаций. Появляются умные сауны с регулировкой температуры и влажности, управляемые голосовыми помощниками Alexa или Google Assistant.

Последние варианты характерны для западного рынка в силу места происхождения и распространенности голосовых помощников. Но и российский бизнес не отстает. Похожее решение внедрили в свой банный комплекс создатели AuraSPA. Там пользователь может управлять печью и режимами парения с помощью «Алисы», которая в «живет» в одной из самых простых умных колонок прямо в сауне. Здорово, что создатели предусмотрели знакомство с работой системы. В демо-режиме искусственный пар-мастер рассказывает об особенностях ее использования. Полезно, если человек не увлекается парением и голосовыми помощниками или вообще впервые с ними сталкивается.

А устроено все просто, поэтому удобно. Есть три режима, которые желательно для должного эффекта проходить последовательно: «Тропик», «Океан» и «Лес». Сначала посетителя мягко прогревают и расслабляют, потом глубоко пропаривают, в конце — щадящая программа для легкого выхода из бани. Все это происходит без участия посторонних людей и поэтапно сопровождается инструкциями и рекомендациями голосового помощника. Есть также функции для подачи холодного или горячего пара и распыления воды. Ими, как и режимами парения, можно управлять голосом или нажатием кнопки, в случае более консервативного подхода.

Естественно, все что «Алиса» умеет в домашней обстановке она может сделать и в бане: включить музыку, регулировать громкость, отвечать на вопросы и прочее. Управление подсветкой голосом в парной комнате тоже доступно. Не хватает, на мой взгляд, очевидной и важной для любого любителя бани функции — точного изменения температуры и влажности. Это пока происходит вручную силами персонала заведения.

Александр Леви