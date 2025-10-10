Контрактника из Кусы осудили за убийство супруги

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в убийстве супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что во время отпуска 29 января этого года в квартире в Кусе у рядового произошел конфликт с супругой на почве ревности и имущественного спора. Во время ссоры он ударил ее ножом в область шеи. Рана, которую квалифицировали как тяжкий вред здоровью, привела к смерти потерпевшей в больнице 6 февраля.

Помимо основного наказания, контрактник должен выплатить матери бывшей супруги компенсацию морального вреда и имущественный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска