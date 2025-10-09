«В ДНК астронавтов активируется так называемый темный геном»

Обозреватель “Ъ FM” рассказывает о том, какие факторы и как влияют на состояние клеток астронавтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NASA Фото: NASA

Космос — это не только таинственные планеты и вдохновляющие скопления звезд. Как выяснили ученые, в условиях микрогравитации в ДНК астронавтов активируются древние участки — так называемый темный геном. А их клетки попадают в спираль смерти. Исследование на эту тему опубликовано в журнале Cell Stem Cell. Группа ученых использовала автоматизированные системы отслеживания стволовых клеток размером не больше мобильного телефона в четырех миссиях SpaceX на МКС. Они сравнили образцы, которые отправились в полет, с теми, которые остались на Земле. Выяснилось, что в космосе они теряли способность делиться и генерировать новые клетки. Они стали более подвержены повреждениям ДНК, одним словом, быстрее старели. Всему виной — стрессовые факторы этого пространства, такие как микрогравитация или космическое излучение.

Признаки нарушений в ДНК подтверждал и эксперимент NASA, проведенный десять лет назад над братьями-близнецами. Тогда один из них провел около года в космосе, а второй оставался на Земле. Когда астронавт вернулся, многие изменения были нивелированы. Так и в свежем исследовании, несмотря на всю его мрачность, ученые обращают внимание, что повреждения начали исчезать, когда стволовые клетки после пребывания в космосе помещали в здоровую среду. Значит, шансы на их омоложение не совсем ничтожны. Такие выводы могли бы помочь не только астронавтам во время дальних миссий, но и всем людям здесь, на Земле.

Анна Кулецкая