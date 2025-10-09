Работникам Иннополиса планируют предоставить квартиры по соципотеке

В Татарстане граждане, ведущие трудовую деятельность на территории города Иннополис и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получить квартиры по программе социальной ипотеки. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Претендовать на квартиры смогут граждане России, ведущие трудовую деятельность в Иннополисе и обеспеченные жильем менее чем на 18 квадратных метров на человека. Обязательным условием также является наличие стабильного дохода, позволяющего выплачивать ипотеку, и отсутствие долгов по предыдущим договорам социального найма.

Норма предоставления жилья составит 33 кв. м для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м — для семьи из двух человек и по 18 кв. м на каждого — для семей из трех и более человек. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке составит 10% от стоимости жилья, срок рассрочки — от 15 до 28,5 лет.

Кроме того, предусмотрена государственная поддержка в размере 200 тыс. руб. при рождении ребенка.

Программа направлена на обеспечение работников Иннополиса доступным жильем с возможностью постепенного погашения стоимости квартир.

Анна Кайдалова