При пожаре в многоэтажке на Московской в Саратове эвакуировали 11 человек

В центре Саратова в результате пожара в многоэтажном жилом доме эвакуировали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Саратовской области.

Экстренным службам стало известно о пожаре в 14:48 сегодня, 9 октября. В одной из квартир дома на улице Московской огонь охватил 6 кв. м.

Огнеборцы эвакуировали из задымленного подъезда 11 человек, включая двоих детей. Никто не пострадал, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов