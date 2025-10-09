Гуляния по-королевски

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, что можно будет приобрести и кого встретить на благотворительной ярмарке, организованной в Лондоне королевской семьей.

Букингемский дворец сообщил, что проведет свой первый рождественский маркет в этом году. С 14 ноября по 5 января культовые Royal Mews — королевские конюшни рядом с садом — превратятся в зимнюю страну чудес, где посетители смогут купить подарки, украшения и сезонные угощения. В ассортименте ставка на все изысканное и утонченное. В частности, на pop-up представят лимитированный джин, дистиллированный с использованием растительных компонентов, полученных из Букингемского дворца и Виндзорского замка, а также кухонные принадлежности, вдохновленные профессионалами Виндзора.

Особое место в экспозиции займет фарфор. Специальную коллекцию для продажи на рождественском маркете соберет Royal Collection Trust — благотворительная организация при королевском дворе. Каждое изделие из фарфора изготавливается вручную, обжигается по местным технологиям, которым уже более 250 лет. Покупатели также смогут подобрать вышитые вручную украшения из Индии, замысловато оформленные хрустальные бокалы для вина, вдохновленные знаменитыми праздничными чашами Grand Punch Bowl времен королевы Виктории, и детские плюшевые игрушки из полностью переработанных материалов. Гостям маркета также предложат адвент-календари, где за каждой дверцей скрывается ценный сюрприз.

Вход на ярмарку в Лондоне будет бесплатным, а собранные средства пойдут на сохранение обширной коллекции произведений искусства королевской семьи. Интересно, кого удастся повстречать гостям такого рождественского маркета. Для туристов это уникальная возможность наткнуться на мировую звезду или представителя королевской семьи.

