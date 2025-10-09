«Ученые даже изучали Майкла Фелпса»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о рекордсмене и олимпийском чемпионе, в которого в начале спортивной карьеры никто не верил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Майкл Фелпс — это не просто знаменитый пловец, он 23-кратный олимпийский чемпион. Выиграть столько золотых медалей не смог ни один атлет на планете. Такой успех многие объясняют своеобразным строением тела американца. У него длинный торс, достаточно короткие ноги и огромные ступни почти пятидесятого размера, а размах рук больше двух метров.

Удивительно, но в детстве все это тренеры считали проблемой. Ему говорили, что длинные руки мешают эффективному плаванию. Кроме того, у юного Фелпса обнаружили синдром дефицита внимания и гиперактивности. Он даже убегал из дома и забывал свой адрес. Какие уж тут разговоры о победах, ведь родители привели парня в бассейн просто для того, чтобы ограничить его передвижение. К тому же Майкл боялся опустить лицо в воду, из-за чего долго плавал лишь на спине. Так что ставку на него точно никто не делал.

Перспективной считалась его сестра Уитни, которая входила в олимпийскую сборную США по плаванию. Но в течение шести лет отец каждый день привозил парня на тренировки. Просыпаться для этого нужно было рано утром — в 04:30. Фелпс работал даже в свой день рождения и все праздники без исключения отмечал в бассейне. Уже в 15 лет его взяли на первую Олимпиаду, где до пьедестала он не дотянулся. Но потом выиграл все, что только возможно, побив 39 мировых рекордов.

Ученые даже изучали Фелпса, выдавая одну сенсацию за другой, что он, мол, состоит из воды не на 80%, а на 90%, и даже может выпить 50 литров жидкости в сутки. Кроме того, пловец поглощает невероятное количество калорий, в пять раз больше, чем обычный человек. Ну и вишенка на торте — сердце Фелпса вроде как может прокачать 30 литров крови в минуту, а подвижные ноги имитируют работу плавников дельфина.

Фелпс завершил карьеру в 2016 году. Он признавался лучшим пловцом мира восемь раз. Круто для парня, который случайно стал пловцом и долгое время считался абсолютно бесперспективным из-за болезней и своеобразной антропометрии.

Владимир Осипов