«Ученые даже изучали Майкла Фелпса»

Владимир Осипов — о достоинствах пловца, которые считались проблемой

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о рекордсмене и олимпийском чемпионе, в которого в начале спортивной карьеры никто не верил.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Майкл Фелпс — это не просто знаменитый пловец, он 23-кратный олимпийский чемпион. Выиграть столько золотых медалей не смог ни один атлет на планете. Такой успех многие объясняют своеобразным строением тела американца. У него длинный торс, достаточно короткие ноги и огромные ступни почти пятидесятого размера, а размах рук больше двух метров.

Удивительно, но в детстве все это тренеры считали проблемой. Ему говорили, что длинные руки мешают эффективному плаванию. Кроме того, у юного Фелпса обнаружили синдром дефицита внимания и гиперактивности. Он даже убегал из дома и забывал свой адрес. Какие уж тут разговоры о победах, ведь родители привели парня в бассейн просто для того, чтобы ограничить его передвижение. К тому же Майкл боялся опустить лицо в воду, из-за чего долго плавал лишь на спине. Так что ставку на него точно никто не делал.

Перспективной считалась его сестра Уитни, которая входила в олимпийскую сборную США по плаванию. Но в течение шести лет отец каждый день привозил парня на тренировки. Просыпаться для этого нужно было рано утром — в 04:30. Фелпс работал даже в свой день рождения и все праздники без исключения отмечал в бассейне. Уже в 15 лет его взяли на первую Олимпиаду, где до пьедестала он не дотянулся. Но потом выиграл все, что только возможно, побив 39 мировых рекордов.

Ученые даже изучали Фелпса, выдавая одну сенсацию за другой, что он, мол, состоит из воды не на 80%, а на 90%, и даже может выпить 50 литров жидкости в сутки. Кроме того, пловец поглощает невероятное количество калорий, в пять раз больше, чем обычный человек. Ну и вишенка на торте — сердце Фелпса вроде как может прокачать 30 литров крови в минуту, а подвижные ноги имитируют работу плавников дельфина.

Фелпс завершил карьеру в 2016 году. Он признавался лучшим пловцом мира восемь раз. Круто для парня, который случайно стал пловцом и долгое время считался абсолютно бесперспективным из-за болезней и своеобразной антропометрии.

Владимир Осипов

Майкл Фелпс и его рекорды

Майкл Фелпс родился 30 июня 1985 года в Балтиморе, штат Мэриленд. В детстве у него был диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности

Фото: Koji Sasahara / AP

В семь лет родители, сами занимавшиеся плаванием, привели Майкла в престижный плавательный клуб «Норд-Балтимор»

Фото: Lionel Cironneau / AP

В 2000 году в возрасте 15 лет Фелпс впервые выступил на Олимпийских играх (в Сиднее), став самым молодым олимпийским пловцом из США за 68 лет. На Играх он занял пятое место в заплыве баттерфляем на 200 м

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

На Олимпийских играх в Греции в 2004 году Майкл Фелпс выиграл шесть золотых и две бронзовые медали, а также установил мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

В 2008 году в Пекине Фелпс побил рекорд по количеству золотых медалей (8), выигранных на одной Олимпиаде &lt;br> На фото: президент США Джордж Буш поздравляет Майкла Фелпса с победой

Фото: Larry Downing / Reuters

В 2008 году спортсмен основал благотворительный фонд Michael Phelps Foundation, занимающийся популяризацией плавания и здорового образа жизни

Фото: Christinne Muschi / Reuters

После Олимпиады в Лондоне в 2012 году Фелпс стал самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр. Он превзошел достижение советской гимнастки Ларисы Латыниной, обладательницы 18 олимпийских наград

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Фелпс заявил о завершении карьеры после Олимпиады в Лондоне, однако в апреле 2014 года он вернулся в профессиональный спорт&lt;br> На фото: Майкл Фелпс с легендарным футболистом Пеле

Фото: Nelson Antoine / Invision for SUBWAY Restaurants / AP

В 2014 году Фелпса поймали пьяным за рулем и дисквалифицировали на полгода

Фото: Patrick Semansky / AP

В 2016 году на играх в Рио-де-Жанейро Фелпс завоевал пять золотых и одну серебряную медаль. После этой Олимпиады пловец объявил об окончательном уходе из большого спорта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В 2017 году он вошел в состав совета директоров компании Medibio, занимающейся проблемами психического здоровья

Фото: Matt York / AP

За свою карьеру пловец установил 39 мировых рекордов, четыре из которых являются действующими. Наиболее успешно он выступал в плавании вольным стилем и баттерфляем, а также в комплексном плавании

Фото: Michael Sohn / AP

Фелпс был занесен в книгу рекордов Гиннесса 23 раза — больше, чем любой другой спортсмен

Фото: Mark J. Terrill / AP

Всего Майкл Фелпс участвовал в четырех Олимпиадах и выиграл 28 медалей: 23 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. 26 раз он становился чемпионом мира

Фото: David J. Phillip / AP

Успехи спортсмена связывают с особенностями его тела: рост Фелпса — 193 см, у него длинный корпус и непропорционально короткие ноги, размах рук — 203 см

Фото: Matt York / AP

Майкл Фелпс получил прозвище «Балтиморская пуля». Его также часто называли «Летающая рыба»

Фото: Mark J. Terrill / AP

Фелпс неоднократно становился лауреатом спортивных премий и признавался лучшим пловцом мира &lt;br> На фото: Майкла Фелпса обливают золотой краской, когда он получает награду «Легенда» на Kids&#39; Choice Sports в 2017 году

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

В 2017 году Фелпс давал показания в сенате США по вопросам международной антидопинговой системы. Сам Майкл Фелпс был уличен в употреблении марихуаны и дисквалифицирован на три месяца в 2009 году. Тогда некоторые спонсоры (Kellog&#39;s, At&amp;T, Rosetta Stone) разорвали с ним контракты

Фото: Susan Walsh / AP

В 2016 году Фелпс женился на фотомодели Николь Джонсон, у пары трое детей

Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

В июне 2024 года Майкл Фелпс на слушаниях Конгресса США заявил, что спортсмены потеряли веру во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после скандала с китайскими пловцами. Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Тогда китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

