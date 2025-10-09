Минпромторг прогнозирует рост промышленности Ставрополья свыше 10% в 2025 году

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов заявил на форуме InRussia, что объем промышленного производства в Ставропольском крае по итогам 2025 года вырастет более чем на 10%, пишет ТАСС.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Такая динамика закрепляется на протяжении последних пяти лет. В первом полугодии 2025 года темпы роста промышленного производства в регионе превысили 10%, при этом руководство края активно поддерживает индустриальное развитие. Объем капитализации региональных промышленных предприятий превышает 800 млн долларов, причем финансирование продолжат увеличивать с участием федерального бюджета.

За семь месяцев 2025 года предприятия Ставрополья отгрузили продукции на сумму свыше 432 млрд рублей, что на 12,2% превысило показатели прошлого года. В обрабатывающем секторе края, где работает около 2,4 тыс. компаний, производство выросло на 12,6%. Особенно большой прирост отметили в целлюлозно-бумажной промышленности — в восемь раз, а также в производстве автотранспорта, прицепов, изделий из древесины — удвоение объемов. В январе—июне объем отгруженной продукции в краевой столице Ставрополь увеличился на 20%, достигнув 49,5 млрд рублей.

В 2025 году Ставрополье также планирует модернизировать 13 промышленных предприятий, на что выделят около 380 млн рублей из регионального Фонда развития промышленности. Средства пойдут на обновление оборудования в производстве электрощитов, лифтов, видеооборудования, алюминиевых радиаторов и других изделий. В 2026 году предполагается направить свыше 420 млн рублей на новые инвестиционные проекты.

Станислав Маслаков