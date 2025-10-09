На реконструкцию Дома физкультуры ГАЗ направил 480 млн рублей
Горьковский автозавод направил 480 млн руб. на реконструкцию бывшего Дома физкультуры с бассейном. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Теперь спортивный комплекс называется Центр спорта Горьковского автозавода.
Фото: мэрия Нижнего Новгорода
Еще 30 млн руб. на благоустройство территории вокруг спорткомплекса направила администрация города
Дом физкультуры с бассейном был построен в Нижнем Новгороде (в то время — в Горьком) в 1968 году. В процессе обновления трехэтажного здания площадью 3,5 тыс. кв. м создано современное пространство для активного отдыха. Увеличено количество видов спорта, которыми можно заниматься в центре, появились новые локации.
После реконструкции спорткомплекс сможет принимать ежедневно до 700 человек.