В Дагестане полицейские изъяли у ростовчан 0,5 кг сильнодействующих лекарств

Полицейские Ногайского района Дагестана пресекли незаконный оборот сильнодействующих лекарственных средств, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

На контрольно-пропускном пункте КПП2Д «Солнечный» был остановлен автомобиль Kia Optima под управлением 24-летнего жителя Ростовской области. В ходе досмотра сотрудники обнаружили 739 капсул препарата «Прегабалин» общим весом 295,6 грамма и 622 таблетки «Трамадола» весом 199 граммов. Имущество принадлежало не только водителю, но и его 22-летнему пассажиру — оба подозреваемых также из Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемые планировали сбыт данных веществ на территории Дагестана. По показаниям одного из задержанных, ему в интернет-мессенджере написала женщина с предложением заработать, перевозя медикаменты. Оба мужчины согласились на эту роль. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Общий вес изъятых препаратов составил 494,6 грамма.

Станислав Маслаков