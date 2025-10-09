Владеющую правом аренды на исторический дом в Орле фирму продают за 3 млн рублей

На торги было выставлено 100% долей в уставном капитале московского ООО «Ураган групп», владеющего правом долгосрочной аренды на объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом Сырцевой» на улице Карачевской, 44 в Орле. Начальная цена составляет 3 млн руб., шаг аукциона — 150 тыс. руб. Это следует из аукционной документации.

Фото: Росэлторг

Фото: Росэлторг

Заявки на участие в торгах подаются до 5 ноября. Итоги подведут 11 ноября.

Объявление о продаже компании, арендующей ОКН, также опубликовано на «Авито». Речь идет о двухэтажном кирпичном доме 1862 года постройки. Общая площадь здания и участка под ним составляет 300 кв. м. В объявлении отмечается, что объект находится на одной из старейших улиц города. Договор аренды заключен на 49 лет.

Компания приобрела право аренды на ОКН в июне 2024 года с торгов за 5,5 тыс. руб., следует из аукционной документации. В торгах участвовали еще две компании: орловское ООО «Инжсервис» и тульское ООО «Русская архитектура». Последняя фирма пыталась обжаловать результаты тендера в ФАС России, отмечая, что в ходе аукциона сайт оператора «выкинул» ее из личного кабинета. Однако в антимонопольном ведомстве жалобу признали необоснованной.

Согласно данным сайта «Наследие. Дом.РФ», двухэтажный каменный дом на Карачевской, 44 был возведен по проекту орловского архитектора И. Лутохина для мещанки Александры Сырцевой в 1862 году. Строительство дома было связано с масштабным восстановлением города после пожаров 1840-х годов, когда сложился облик Орла, сохранявшийся до 1960-х. Объект был признан культурным памятником в 2018 году. По данным Rusprofile, ООО «Ураган групп» зарегистрирована в Москве в 2017 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — техобслуживание и ремонт автотранспортных средств. Владеет и руководит компанией Алексей Иванов. С 2023 года общество демонстрирует нулевую выручку и чистую прибыль.

Егор Якимов