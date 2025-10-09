Кадыров вновь призвал голосовать за Грозный на 500-рублевой купюре

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вновь призвал голосовать за «Грозный-Сити» в качестве символа на оборотной стороне новой 500-рублевой банкноты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Грозный — не просто административный центр региона, но и город с богатой историей»,— написал глава региона в Telegram-канале. По его словам, сегодня город стал символом «возрождения и современности, отраженных в его архитектуре, культуре и людях».

«Каждый голос имеет значение»,— подчеркнул Рамзан Кадыров.

Голосование за символы на новой купюре, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу, запущено Центробанком 1 октября. На лицевой стороне будет помещен один из символов Пятигорска, центра федерального округа. А на оборотной — один из узнаваемых региональных объектов. Сейчас в лидерах находятся гора Эльбрус с 584,5 тыс. голосов и комплекс небоскребов «Грозный-Сити», у которого сейчас 556 тыс. голосов. По данным ЦБ, в выборах символов для банкноты приняли участие уже более 1 млн человек.

4 октября Рамзан Кадыров впервые призвал поддержать чеченский объект. На вопрос, почему нужно голосовать за «Грозный-Сити», он ответил: «Чеченская Республика — единственный регион в новейшей истории страны, где удалось полностью уничтожить международный терроризм, предотвратить распад России и вывести ее на путь всестороннего укрепления».

С главой Чечни оказались не согласны администраторы некоторых правых Telegram-каналов, в том числе блогер Владислав Поздняков. Они призвали своих подписчиков голосовать за Эльбрус.

5 октября вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что тоже принял участие в голосовании и отдал предпочтение кавказской вершине.

Голосование за символы на новой банкноте ЦБ продлится до 14 октября.

Степан Мельчаков