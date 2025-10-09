В Татарстане создадут ИТ-инфраструктуру для госинформационных систем за 186 млн

В Татарстане на создание ИТ-инфраструктуры для функционирования государственных информационных систем республики выделят 186,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Новая ИТ-инфраструктура обеспечит централизованное управление, хранение и обработку данных, создание защищенной среды для эксплуатации государственных систем.

Комплекс будет включать несколько ключевых подсистем — обработки и хранения данных, передачи информации, а также виртуализации. Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2025 года.

Заказчиком проекта выступает ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан», входящий в структуру Минцифр Татарстана.

Ранее сообщалось, что на техническую поддержку единой информационной системы учета и управления государственным и муниципальным имуществом Татарстана (ЕИС «Имущество») выделят 12 млн руб.

Анна Кайдалова